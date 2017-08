Observer SmileBASIC Chicken Wiggle Eventide 2: Sorcerer's Mirror Nieuws: WWE 2K18 maakt meer namen bekend

Door Rene Groen op 25-08-2017 om 05:29 Vorige week onthulde 2K bijna vijftig namen die hun opwachting zullen maken in WWE 2K18. Uiteraard is dit nog lang niet de complete lijst, getuige de bekendmaking van nog eens 37 worstelaars.



Bayley

AJ Styles

Brock Lesnar

Randy Orton

The Rock

Triple H

Becky Lynch

The Miz

Daniel Bryan

Kurt Angle

Bobby Roode

Goldberg

Ivory

Edge

Jey Uso

Jimmy Uso

Roman Reigns

Tamina

Kevin Von Erich

Larry Zbyszko

Maryse

Mojo Rawley

Earthquake

Natalya

Eddie Guerrero

Shinsuke Nakamura

Kerry Von Erich

Godfather

Mickie James

Greg Valentine

Brutus Beefcake

Jim “The Anvil” Neidhart

Zack Ryder

John Cena

Naomi

Sasha Banks

Ember Moon

De onthulling van de namen komt hieronder nog eens voorbij in videovorm met daarin Raw worstelaar Samoa Joe. Tevens zien we ook enkele entrances, waaronder die van Bobby Roode en The Miz.







Tweeten



Titel: WWE 2K18 Type: Game Releasedatum: 17-10-2017 Ontwikkelaar: Yuke´s Uitgever: Take Two Interactive Benelux Media:

