Final Fantasy XV krijgt Assassin's Creed content

Door Rene Groen op 25-08-2017 om 05:29 Assassin's Creed: Origins en Final Fantasy XV ijn nauwelijks met elkaar te vergelijken, toch prezen de ontwikkelteams elkaar drie jaar geleden bij de Tokyo Game Show. Naar nu blijkt blijft het niet alleen bij complimentjes. De twee games brengen een hommage aan elkaar, op 30 augustus krijgen Final Fantasy XV die een Dream Egg hebben verkregen bij het Moogle Chocobo Carnival evenement een speciaal cadeautje. Het gaat om een Assassin outfit voor het karakter Noctis. Een dag later gaat het feest verder met de release van de gratis Assassin's Festival DLC. De stad Lestallum zal transformeren in een evement met vlaggen en banners en nieuwe activiteiten om aan deel te nemen. Op dit festival zullen er additionele items en features te vinden zijn, waaronder een tweede outfit van Assassin's Creed en de mogelijkheid om Noctis kwaliteiten aan te leren die passen bij een huurmoordenaar.



Of er ook Final Fantasy gerelateerde content naar Assassin's Creed: Origins zal komen is vooralsnog onduidelijk.



