Nieuws: Konami deelt PES 2018 demodetails

Door Rene Groen op 25-08-2017 om 05:29 Bron: Dual Shockers Konami lanceert volgende maand hun nieuwste Pro Evolution Soccer uitgave, toch hoeven we niet zo lang te wachten om de game aan de tand te voelen. Vanaf 30 augustus kunnen PlayStation 4 en Xbox One gamers de demo uitproberen en wen weten nu ook wat we precies mogen verwachten.

Liverpool

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter Milan

Corinthians

Flamengo

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

Brazil

Argentina

Germany

De aankomende demo kent enkel offline modi, zo kunnen we een Exhibition mode spelen of in de coöperatieve mode aan de slag. Een wedstrijd is te spelen in Barcelona's Camp Nou en het Duitse Signal Iduna Park en we kunnen kiezen uit twaalf club- en internationale teams: Tweeten



Titel: Pro Evolution Soccer 2018
Type: Game
Releasedatum: 14-09-2017
Ontwikkelaar: Konami
Uitgever: Konami

