Nieuws: Watch Dogs 2 krijgt Party Mode op 4 juli

Door Stefan van B op 30-06-2017 om 11:01 Bron: All Games Delta Sinds de release van Watch Dogs afgelopen najaar heeft Ubisoft de titel regelmatig ondersteund met gratis content. Op 4 juli kunnen we weer een update verwachten, wanneer de 4-speler Party Mode gelanceerd zal worden. Heel San Francisco staat nu op en voor een groep van vier spelers om ontdekt en gehackt te worden. Tweeten



Andere berichten over Watch Dogs 2 [30-03-2017] Watch Dogs 2 toont DLC plannen [17-02-2017] Watch Dogs 2 met Human Conditions trailer [15-02-2017] Watch Dogs 2 patch past eindfilmpje aan [18-01-2017] Speel de gratis demo van Watch Dogs 2 [25-11-2016] Watch Dogs 2 in Accolades trailer [23-11-2016] Watch Dogs 2 Nvidia PC trailer [22-11-2016] Watch Dogs 2 naadloze multiplayer werkt weer [22-11-2016] Watch Dogs 2 [21-11-2016] Watch Dogs 2 update brengt nog geen online fix [16-11-2016] Charlie Sheen met Watch Dogs 2 trailer in trailer [16-11-2016] [Upd.] Teaser voor nieuwe Ubisoft titel? [15-11-2016] Achievements Watch Dogs 2 [12-11-2016] Watch Dogs 2 gaat in op invloed van big data [10-11-2016] Launchtrailer Watch Dogs 2 [07-11-2016] Rami Malek streamt Watch Dogs 2 op 13 november [05-11-2016] Watch Dogs 2 toont meer van San Francisco [03-11-2016] Watch Dogs 2 met Season Pass Trailer [28-10-2016] Watch Dogs 2 is Gold [27-10-2016] Hudson Mohawke te horen in Watch Dogs 2 [25-10-2016] Watch Dogs 2 verwelkomt ons in San Francisco [20-10-2016] Watch Dogs 2 toont Zodiac Killer trailer [18-10-2016] Systeemeisen PC-versie Watch Dogs 2 bekend [14-10-2016] Ubisoft kondigt ‘Watch Dogs Film Fest’ aan [24-09-2016] Watch Dogs 2 in Bigger, Better, Bolder video [23-09-2016] DedSec Trailer toont meer van Watch Dogs 2 [13-09-2016] [TGS] Verhalende video van Watch Dogs 2 [30-08-2016] Watch Dogs 2 laat meer gameplay zien [18-08-2016] [GC] Watch Dogs 2 toont multiplayer [17-08-2016] [GC] Watch_Dogs 2 met Bounty Hunter mode [11-08-2016] Watch Dogs 2 in nieuwe beelden 11:03 Culdcept Revolt naar oktober, nieuwe trailer

10:55 Stealth-shooter Past Cure aangekondigd Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Watch Dogs 2 Type: Game Releasedatum: 15-11-2016 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media:















Meer media Artikelen Games Forum