Nieuws: Culdcept Revolt naar oktober, nieuwe trailer

Door Stefan van B op 30-06-2017 om 11:03 Bron: All Games Delta De Culdcept serie viert dit jaar haar twintigste verjaardag en brengt daarom Culdcept Revolt uit op de Nintendo 3DS. De verslavende kaart- en bordspel mix-up zou oorspronkelijk op 29 augustus dit jaar hebben moeten uitkomen, maar is nu vertraagd naar een release op 3 oktober in de Nintendo e-Shop. Gelukkig is er een nieuwe trailer om het wachten verdraaglijker te maken. Tweeten



Andere berichten over Culdcept Revolt [13-04-2017] Culdcept Revolt in 3DS trailer 11:01 Watch Dogs 2 krijgt Party Mode op 4 juli Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Culdcept Revolt Type: Game Releasedatum: 03-10-2017 Ontwikkelaar: SEGA Sammy Holdings Uitgever: Nintendo Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum