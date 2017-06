Stealth-shooter Past Cure aangekondigd

De Berlijnse onafhankelijke ontwikkelaar Phantom 8 Studio heeft vandaag hun eerste titel onthult. Past Cure is een singleplayer game die stealth elementen combineert met dynamische actie-segmenten die zich afspeelt in twee verschillende dimensies: de ruwe echte wereld en de abstracte droomwereld. In Past Cure volgen we het verhaal van de ex-elite soldaat Ian in zijn jacht op de mannen die hem hebben verraden en hem hebben veranderd. Ian was namelijk jarenlang het doelwit van menselijke proeven, ergens in een donkere cel in Europa. De experimenten hebben hem zodanig veranderd dat hij nu krachtige vaardigheden heeft als mind control en telekinesis. Dit is echter ten koste gegaan van zijn geestelijk welzijn. Telkens wanneer Ian deze krachten gebruikt gaat zijn toestand achteruit, wat resulteert in krankzinnige dromen. Met de hulp van zijn broer Markus en de mysterieuze dubbel agente Sophia gaat Ian achter zijn vijanden aan terwijl hij het opneemt tegen Oost-Europese kartels, geheime organisaties en gewetenloze wetenschappers. Daarin komt hij tevens een vijand tegen die niet van deze wereld lijkt te zijn.



De game moet op PC, PlayStation 4 en Xbox One verschijnen en schittert vandaag in een debuuttrailer.