Nieuws: Raiders of the Broken Planet met vier campagnes

Door Stefan van B op 10-05-2017 om 10:08 Bron: All Games Delta Ontwikkelaar MercurySteam werkt al enige tijd hard aan Raiders of the Broken Planet. De titel had oorspronkelijk vorig jaar al moeten verschijnen, maar staat nu gepland voor een datum niet lang van nu. Naast dat de ontwikkelaar vandaag een nieuwe gameplaytrailer heeft uitgebracht leren we ook enkele andere details over de game.



Raiders of the Broken Planet zal namelijk in totaal vier verschillende campagnes bevatten. De eerste hiervan 'Alien Myths' zal binnenkort lanceren, wanneer is dus nog niet bekend. De drie andere campagnes, genaamd 'Wardog Fury', 'Hades Betrayal' en 'Council Apocalypse' zullen elk een parallel verhaal vertellen binnen het game-universum. Een speciale speelvolgorde zit niet in de game verwerkt, zo kan je zelf kiezen met welke campagne je start zonder dat het de game stoort. Via de website kun je jezelf nu alvast opgeven voor de closed beta. Je kunt ook deze link gebruiken. Tweeten



