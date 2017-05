Zheros & Zheros: The Forgotten Land Dragon Quest Heroes II Dreamfall Chapters World to the West Nieuws: In nieuwe Need for Speed kun je 'gewoon' offline

Door Rene Groen op 10-05-2017 om 10:08 Bron: Xbox Achievements Het is al even stil rondom de nieuwe Need for Speed die later dit jaar moet verschijnen, toch hebben Electronic Arts en Ghost Games nu besloten deze stilte te doorbreken moet groots nieuws.



De ontwikkelaar geeft verder aan dat er genoeg te doen is in de game en we dus niet alleen maar rondrijden in steden:

quote: "Whether you're checking out your freshly customized ride or smoking the competition in an event up in the canyons, you're going to want a world that not only looks beautiful but offers you the space in which to do the things you want. We’re dialing up the action and allowing you to tear up the tarmac, and dirt, to your heart's content."

De kans is groot dat het spel zijn opwachting zal maken bij de E3 maar ze gunnen ons nu al een eerste blik op de game. Op het bord zien we onder andere een verwijzing naar 2 juni, dus mogelijk krijgen we al voor de E3 meer te zien?





Toegegeven, eigenlijk vinden we het nieuws niet meer dan normaal, maar toch is dit nieuws het vermelden waard. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat we in de nieuwe uitgave gewoon offline kunnen racen. Bij de laatste Need for Speed was dit niet het geval, hetgeen kwaad bloed zetten bij veel gamers. Door deze nieuwe beslissing kun je het spel ook gewoon pauzeren wanneer je dit nodig acht.De ontwikkelaar geeft verder aan dat er genoeg te doen is in de game en we dus niet alleen maar rondrijden in steden:De kans is groot dat het spel zijn opwachting zal maken bij de E3 maar ze gunnen ons nu al een eerste blik op de game. Op het bord zien we onder andere een verwijzing naar 2 juni, dus mogelijk krijgen we al voor de E3 meer te zien? Tweeten



Andere berichten over Need for Speed [2017] [11-05-2016] Nieuwe Need for Speed in 2017 10:08 Opwindende Big Bud trailer Farming Simulator 17

10:08 Raiders of the Broken Planet met vier campagnes Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Need for Speed [2017] Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Ghost Games Uitgever: Electronic Arts Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum