RTS Ancestors aangekondigd voor PC en One

Ontwikkelaar Destructive Creations, bekend van de controversiële titel Hatred, heeft in samenwerking met uitgever 1C Company de titel Ancestors aangekondigd. Deze real-time strategy titel brengt ons terug naar het Middeleeuwse Europa om te strijden in historisch accurate campagnes.



Bij deze aankondiging heeft Destructive Creations ook een shortlist uitgebracht van kenmerken die we in de game kunnen verwachten.

- Geavanceerde tactische opties, gebruikmakend van terrein, ervaring en moraal

- Cinematische gevechtscamera die je midden in de actie plaatst

- Voortreffelijke visuele kwaliteit dankzij de Unreal Engine 4

- Intense multiplayergevechten

- Gestroomlijnde grondstoffen management en nederzettingsconstructie



Met deze aankondiging is een ook debuutteaser vrijgegeven, die het geweld en de brutaliteit van deze gevechten duidelijk moet maken. Meer van de game zullen we pas zien op de GamesCom, Ancestors zal dan ook niet op de E3 aanwezig zijn.











































In Ancestors bestuurt de speler een leger van één van de vier speelbare volkeren. Dit zijn Vikingen, Anglo-Saksen, Germanen en Slaven. Om te overwinnen moet je meer kunnen dan enkel brute kracht gebruiken. Je zult tactische beslissingen moeten nemen in hoe je jouw tijdelijke nederzettingen bestuurt en in hoe je rekening houdt met de omgevingen waarin je strijdt.Bij deze aankondiging heeft Destructive Creations ook eenuitgebracht van kenmerken die we in de game kunnen verwachten.Met deze aankondiging is een ook debuutteaser vrijgegeven, die het geweld en de brutaliteit van deze gevechten duidelijk moet maken. Meer van de game zullen we pas zien op de GamesCom, Ancestors zal dan ook niet op de E3 aanwezig zijn.