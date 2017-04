Talent Not Included Rogue Stormers Blackwood Crossing Yooka-Laylee Nieuws: Spencer gaat in op Scorpio; onthulling bij E3

Door Rene Groen op 14-04-2017 om 11:48 Bron: Dual Shockers Vorige week mocht Digital Foundry de technische aspecten van de Scorpio onthullen alvorens de nieuwe hardware eind dit jaar in de schappen moet liggen. Het hoofd van de Xbox divisie, Phil Spencer, gaat in een interview dieper in op wat komen gaat.

De Scorpio is onderdeel van de Xbox One familie en zal dan ook iedere game en applicatie ondersteunen.

Ontwikkelaars mogen zelf beslissen of ze gebruik willen maken van de kracht die Scorpio ze geeft. De enige eis die ze hebben is dat een game moet werken binnen de gehele Xbox One familie, het verschil is dat de Scorpio de games simpelweg beter draait dan de Xbox One, zelfs als de ontwikkelaar niet specifiek gebruik maakt van de voordelen die het systeem ze weet te bieden.

Microsoft heeft de regel gesteld dat een game niet specifiek voor de Scorpio gemaakt mag worden. Wel zullen we zien dat de beste versie van een spel op de Scorpio te vinden is. Dit komt mede door de PC waar velen al een 4K render target hebben in een engine en hier kan de nieuwe console van profiteren.

Het doel van de Scorpio was om een console uit te brengen die games die voorheen 1080p en 30fps waren nu konden draaien in 4K op 30fps. Anders gezegd; de framerate moest minimaal gelijk blijven terwijl de resolutie beter werd. Door dit designdoel kon de Scorpio niet al in 2016 worden uitgebracht, hadden ze dit wel gedaan dan hadden ze hun belofte niet na kunnen komen. Dit komt door een combinatie van de prijs en de capaciteiten van de hardware partners. Uiteraard willen we de Scorpio graag in actie zien en hopen we ook snel een releasedatum en prijs en de E3 lijkt hier het ideale podium voor. Zoals verwacht zal Microsoft dit podium ook aangrijpen voor het geven van verdere details, zo hebben ze aangegeven. De Xbox E3 media briefing staat gepland voor zondag 11 juni om 23:00 Nederlandse tijd.



