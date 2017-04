Yooka-Laylee FACTS Spring 2017 Snake Pass Packshot Sunday - Deel 203 Nieuws: Rayman Legends met exclusive modi

Door Rene Groen op 14-04-2017 om 11:48 Binnenkort verschijnt Rayman Legends als Definitive Edition op de Nintendo Switch en Ubisoft heeft aangekondigd dat het spel exclusieve modi krijgt in de vorm van een Kung Foot die je zowel solistisch als in een toernooivorm kunt spelen. Als eerste Rayman titel voor Nintendo Switch, geeft Rayman Legends: Definitive Edition een nieuwe dimensie aan Kung Foot, de voetbal mini-game gevestigd in het Rayman universum. Kung Foot biedt exclusief voor Nintendo Switch een solo modus aan waarin je tegen AI speelt en een nieuwe tournament modus waar je met maximaal 8 teams tegen elkaar speelt. Rayman Legends: Definitive Edition ondersteunt ook lokale coöp met 2 consoles of multiplayer door gebruik te maken van 2 Joy-Con controllers.



