Porsche en Microsoft werken samen

Door Rene Groen op 13-04-2017 om 18:54 Bron: Gamed Vandaag op de New York International Auto Show heeft Microsoft een zesjarige samenwerking voor meerdere projecten met Porsche aangekondigd om een aantal nieuwe co-branded ervaringen naar de Forza franchise te brengen. Beginnend met het e-sports debuut van Porsche in Seizoen 3 van Forza's race kampioenschap - met open inschrijving die vandaag begint.



Het derde seizoen borduurt voort op de eerste twee seizoenen en het doel is om alle soorten spelers samen te brengen in een competitieve race-ervaring binnen de auto's van Porsche. Jezelf inschrijven is mogelijk via deze website . Daarnaast kunnen Forza Horizon 3 spelers als onderdeel van de samenwerking, racen in zeven fan favoriete Porsche voertuigen door de open wereld van Australië met de Porsche Car Pack, die nu verkrijgbaar is. Tweeten



