Avalanche Software is terug voor Cars 3

Door Joni Philips op 25-01-2017 om 15:27 Bron: Eurogamer Ontwikkelhuis Disney Interactive zag geen toekomst meer voor hun studio Avalance Software na het stilvallen van Disney Infinity. Het team was dan ook ten te dode opgeschreven. Het wordt nu echter opnieuw tot leven gewekt, voor de ontwikkeling van een Disney game, maar wel onder de hoed van Warner Bros. Warner Bros heeft John Blackburn en zijn team opnieuw samengebracht voor de ontwikkeling van Cars 3. De game op basis van de immens populaire Pixar filmserie wordt volgens Warner Bros de eerste van vele Avalanche games die het bedrijf zal ontwikkelen onder de hoed van Warner. Bij Avalanche zal men alvast blij zijn verder te kunnen werken met de Cars serie; ze maakten eerder al Cars 2 en die gekke wagentjes kwamen natuurlijk ook voor in Disney Infinity. Tweeten



Rene Groen (Eindredacteur) op 25-01-2017 om 15:28 [Niv: 661 / Exp: 33032] Goed te horen dat ze terug zijn, maar eeuwig zonde dat Disney Infinity gestopt is. Zeker als je zag welke figuren er nog hadden moeten verschijnen.

Titel: Cars 3 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Avalanche Software Uitgever: Warner Bros. Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum