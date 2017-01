Nieuws: COD IW - Rave in the Redwoods trailer

Door Rene Groen op 25-01-2017 om 15:32 Nadat ze zijn ontsnapt aan Zombies in Spaceland, worden de helden terug getransporteerd naar een verlaten kampeerterrein… de perfecte plaats voor Willard Wylers volgende horrormeesterwerk. In een setting die is gebaseerd op de jaren ’90 krijgen de vier acteurs gloednieuwe rollen en nieuwe uitdagingen. Samen nemen ze het op tegen eindeloos veel hordes raver zombies en de mysterieuze Slasher, die jacht maakt op nieuwe “trofeeën” voor zijn verzameling. Met hulp van brute nieuwe wapens en zelfs regisseur Kevin Smith, moeten onze helden een eind maken aan de waanzin in de Redwoods. Rave in the Redwoods verschijnt als eerste op PlayStation 4 op 31 januari 2017, als deel van het Sabotage DLC pack.



