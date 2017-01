Nieuws: I Am Setsuna met eerste Switch beelden

Door Rene Groen op 25-01-2017 om 15:27 Bron: Nintendo Everything Na een eerdere uitgave op de PC en PlayStation 4 is I Am Setsuna binnenkort ook verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Het spel vergezeld diens lancering op 3 maart en vandaag kunnen we de eerste vier screenshots van deze versie bekijken.







