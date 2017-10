The LEGO Ninjago Movie Video Game Gamed Gamekalender Oktober 2017 NBA 2K18 Pokkén Tournament DX Nieuws: Geen Secret of Mana op Switch door timing

Door Joni Philips op 14-10-2017 om 14:41 Bron: Nintendo Everything Ontwikkelhuis Square Enix werkt momenteel aan een vernieuwde versie van de klassieke Super Nintendo Role Playing Game Secret of Mana. Het gaat om een 3D-remake voor PC, PlayStation 4 en PlayStation Vita waarbij deze op 15 februari dient te verschijnen. Deze versie krijgt onder andere een nieuwe soundtrack, ingesproken dialogen, verbeterde gameplay en toegevoegde dialoogscčnes. Hoewel de remake zeker welkom is, is niet alles rond de titel even logisch. Zo vragen velen zich af waarom de game niet is aangekondigd voor Switch, zeker omdat deze wel naar de Vita komt. Dat ligt volgens Square Enix echter volledig aan de timing, de remake blijft namelijk al even in ontwikkeling, al van voor de Switch werd aangekondigd zelfs. Deze stond dan ook niet in hun originele plannen,. Dat betekent echter niet dat de game nooit naar de Switch komt, ze blijven naar de fans luisteren. Het is simpelweg niet voor meteen. Tweeten



