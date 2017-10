Nieuws: Steep nog steeds naar Switch

Door Joni Philips op 14-10-2017 om 14:33 Bron: Nintendo Everything Ubisoft werkt momenteel aan een Olympische uitbreiding voor snowboard-titel Steep die verschenen is voor PC, PlayStation 4 en Xbox One; maar het bedrijf onthoudt ook dat men een andere belofte heeft gedaan omtrent deze sportgame. Ubisoft beloofde aan het begin van 2017 dat Steep eveneens naar Switch zou komen, maar het zweeg daarna in alle talen over deze port. Zelfs toen IGN France meldde dat de titel problemen had, bleef Ubisoft zwijgen. Dat zwijgen heeft men nu kort doorbroken, de Switch-versie is nog steeds in ontwikkeling. De focus ligt nu echter op de uitbreiding. Tweeten



