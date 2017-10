Nieuwe LEGO Marvel Super Heroes 2 trailer

Warner Bros. heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor LEGO Marvel Super Heroes 2, die dieper ingaat op de verhaallijn in dit gloednieuwe avontuur. De video, die onlangs voor het eerst werd vertoond tijdens de New York Comic Con, toont het schattige hondje Cosmo the Spacedog, een telepathische Sovjet-kosmonaut, de veiligheidsbaas van Knowhere en bondgenoot van de Guardians of the Galaxy. Cosmo moet een elite-team van superhelden waarschuwen en verenigen om de tijdreizigende superschurk Kang de Veroveraar uit te schakelen. Kang heeft vele tijdloze Marvel-steden en -locaties wereldwijd gestolen om de uitgebreide open wereld van Chronopolis te creëren, en hoopt over het universum te kunnen heersen. Cosmo’s oproep tot actie brengt een gevarieerde groep Marvel-superhelden bijeen uit verschillende perioden en werelden, waaronder Star-Lord, Thor, Spider-Man, Spider-Gwen, Hulk, She-Hulk, Ms. Marvel, Rocket Raccoon, Iron Man, Cowboy Captain America, Doctor Strange, Captain Marvel, Black Panther, Groot en nog veel meer. Samen moeten ze Kangs duivelse plannen zien te verijdelen.



Daarnaast zijn op de New York Comic Con details van de LEGO Marvel Super Heroes 2-seizoenspas onthuld. Deze bevat zes levelpakketten en vier personagepakketten. De levelpakketten bevatten content die is geďnspireerd op een aantal huidige en toekomstige Marvelfilms en -tv-series, inclusief Guardians of the Galaxy Vol. 2, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Cloak & Dagger en The Runaways van Marvel Studios. De personagepakketten, inclusief Agents of Atlas, Champions, Out of Time en Classic Guardians of the Galaxy, voegen meer dan 60 nieuwe personages toe aan de lange lijst van meer dan 200 superhelden en superschurken van het basisspel.