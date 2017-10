Nieuws: [Prijsvraag] Ghost Recon Wildlands

Door Rene Groen op 13-10-2017 om 04:56 Bron: Gamed Eerder deze week konden jullie lezen dat Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands vanaf nu tot en met 15 oktober gratis te spelen is op de PC, Xbox One en PlayStation 4 middels een Free Weekend. En dit is nog niet alles, in samenwerking met Ubisoft mogen we namelijk ook nog eens een goodiepakket weggeven! maandag 16 oktober naar ons op om kans te maken.







Het pakket bestaat uit een T-Shirt (Maat XL), poster en een patch. Wat je hiervoor moet doen? Bijna niets, we snappen namelijk best dat jullie liever de game en diens nieuwe multiplayermodus Ghost Wars spelen dan creaties in elkaar knutselen of levensverhalen met ons delen. Jullie hoeven dan ook enkel een e-mail te sturen naar onderstaand e-mail adres, samen met je gebruikersnaam, je echte naam en je adresgegevens. Vergeet deze zeker niet want zonder kun je niet winnen. Stuur deze gegevens voornaar ons op om kans te maken. Tweeten



Andere berichten over Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands [10-10-2017] Speel Ghost Recon Wildlands dit weekend gratis [29-09-2017] PvP-modus Ghost Recon Wildlands op 10 oktober [14-09-2017] Open bčta Ghost War PvP-modus start 21 september [22-07-2017] Wildland's PvP Mode krijgt Open Beta [31-05-2017] Ghost Recon Wildlands DLC in trailer [16-05-2017] Ghost Recon: Wildlands DLC op 30 mei [19-04-2017] Ghost Recon: Wildlands toont Narco Road DLC [16-03-2017] Ghost Recon: Wildlands [08-03-2017] Launchtrailer Ghost Recon: Wildlands [07-03-2017] Ghost Recon: Wildlands met Achievements [06-03-2017] Ghost Recon ontvangt day-one patch [04-03-2017] Bolivia klaagt bij Frankrijk om Ghost Recon: Wildlands [23-02-2017] Ghost Recon Wildlands beta nu speelbaar [21-02-2017] Ghost Recon: Wildlands met experience website [17-02-2017] Systeemeisen Ghost Recon Wildlands onthuld [17-02-2017] Ghost Recon Wildlands beta op 23 februari [13-02-2017] Ghost Recon: Wildlands in nieuwe video [12-02-2017] Ghost Recon: Wildlands [01-02-2017] Nieuwe video Ghost Recon Wildlands [26-01-2017] Ghost Recon Wildlands beta start 3 februari [26-01-2017] Ghost Recon: Wildlands toont open wereld [21-01-2017] Ghost Recon Wildlands laat gameplay zien [07-01-2017] Ghost Recon Wildlands in Live Trailer [07-12-2016] Ghost Recon Wildlands in Mission Briefing trailer [24-11-2016] Ghost Recon: Wildlands met trailer [03-10-2016] Ghost Recon Wildlands toont "El Pozolero" [17-08-2016] [GC] Ghost Recon: Wildlands met Customisation trailer [15-06-2016] [E3] Ghost Recon: Wildlands met screenshots [13-06-2016] [E3] Ubisoft toont Ghost Recon Wildlands [27-05-2016] Trailer Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands 04:56 Layton's Mystery Journey: Katrielle en het Miljonairscomplot

04:56 Nieuwe LEGO Marvel Super Heroes 2 trailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.