Nieuws: Spintires: MudRunner toont ons gameplay

Door Rene Groen op 13-10-2017 om 04:55 Eerder dit jaar leerden we het bestaan van Spintires: Mudrunner, hetgeen ze zelf omschrijven als een ultieme versie van de eerder uitgegeven PC indietitel Spintires. Inmiddels weten we dat de game 31 oktober verschijnt en om de sfeer alvast te proeven is er een gameplay trailer uitgebracht. Tweeten



Andere berichten over Spintires: MudRunner [19-08-2017] Off-road modderracen in Spintires: MudRunner 04:56 Nieuwe LEGO Marvel Super Heroes 2 trailer

04:55 Voel de spanning in Hunt: Showdown footage Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.