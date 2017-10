FIFA 18 Trulon: The Shadow Engine The LEGO Ninjago Movie Video Game Blue Reflection Review: FIFA 18

Door Rene Groen op 05-10-2017 om 05:00 Bron: Gamed Middels kleine aanpassingen in de gameplay en de introductie van een verhalende modus probeerde FIFA 17 vorig jaar om voetbalfans voor zich te winnen. Een grote verrassing zoals The Journey zien we dit jaar niet, toch is er nog genoeg om over te praten in deze review.





Het veranderde speltempo en de nadruk op het aanvallende aspect zal zijn voor- en zijn tegenstanders kennen, beiden groepen kunnen elkaar gelukkig tegemoet komen bij het zogeheten Real Player Motion Technology. Het komt erop neer dat de bewegingen van veel bekende spelers, waaronder Raheem Sterling en Antoine Griezmann, zijn overgenomen in de game en daardoor realistischer over komen. Het stopt overigens niet bij het individu, ook bij veel clubs heeft Electronic Arts gekeken naar hun speelstijl. Speelt een ploeg bijvoorbeeld veel over de flanken dan zie je dit ook terug in de game. Ook op ander vlak proberen ze de game naar een hoger niveau te tillen. De voorzetten zijn hierdoor realistischer omdat er rekening is gehouden met de hoek van waaruit de voorzet komt en de snelheid waarmee de bal wordt voorgegeven. Verder zien we ook een vernieuwde vorm van de Fake Shot. Je voert deze weliswaar op een zelfde manier uit als voorheen, echter is het nu een manier om snel van richting te veranderen en zo je tegenstander kansloos achter te laten. Deze zogeheten



Andere, meer kleine wijzigingen zien we in het strafschoppensysteem en de invoering van snelle wissels. De strafschoppen werden in FIFA 17 bekritiseerd omdat je ook de aanloop moest besturen, hetgeen voor flink wat mislukte kansen zorgde. Ze komen hier nu op terug en herintroduceren het oude systeem. Echt nieuw zijn de mogelijkheden tot snelle wissels. Van tevoren kun je drie optionele wissels instellen die je snel uit kunt voeren tijdens dode spelmomenten zonder dat je eerst in het pauzemenu hoeft te rommelen. De computer kan zelf ook wissels aan je voor stellen, hoewel deze niet altijd even logisch zijn. Als laatste mag ook de sfeer in het stadion zelf niet onbenoemd blijven. De supporters zingen de bekende liederen van hun club mee, stormen naar voren om een doelpunt met de spelers te vieren en zijn ditmaal meer individualistisch samengesteld in plaats van kopieën van elkaar.





Zoals in de inleiding gezegd was The Journey vorig jaar één van de paradepaardjes en deze mode keert ook dit jaar terug en vervolgt het verhaal van Alex Hunter. Na het eerste seizoen dat draaide om een beginnende speler in de Premier League ben je nu een meer gevestigde naam die zijn geluk in het buitenland mag gaan beproeven. Toegegeven, het is niet zo dat je een complete vrijheid hebt in je doen en laten, er moet immers enige sturing in het verhaal zitten. Toch zijn er keuzemomenten waardoor je wel het gevoel krijgt dat je daadwerkelijk invloed hebt in Alex Hunter zijn doen en laten. Ook de verschijning van bekende namen als Thierry Henry en Rio Ferdinand is leuk bedacht, hoewel hun acteerprestaties op zijn zachtst gezegd matig zijn. Dit neemt niet weg dat The Journey nog altijd een leuke mode is die ook nog eens de nodige beloningen bezorgt in FIFA Ultimate Team. Want ja, ook deze cashcow van Electronic Arts keert terug en het is dan ook niet gek dat ze hier de nodige moeite in hebben gestopt.



De insteek van Ultimate Team is niet anders dan de voorgaande jaren. Bouw een team dat binding met elkaar heeft, bijvoorbeeld omdat ze in dezelfde competitie spelen of dezelfde nationalistische achtergrond hebben. Deze spelers koop je op de transfermarkt of haal je uit pakketjes die je aan dient te schaffen met je verdiende ingame geld of door er echt geld in te stoppen. De beste spelers kosten uiteraard het meeste en de kans dat je deze uit pakjes haalt is uiterst klein. Dit gaat ook zeker op voor de Icons met namen als Ronaldinho, Diego Maradona en Ruud Gullit. Spelers ook die in drie versies verkrijgbaar zijn, verwijzend naar de verschillende perioden uit hun carrière. Ditmaal niet exclusief voor één platform, maar voor alle systemen toegankelijk.





FUT is verslavend (zo ook als je hier geen geld in stopt) en het is dan ook te begrijpen dat we hier enkele vernieuwingen in aantreffen. Naast terugkerende modi als de Weekend League en Squad-Builder Challenges zien we bijvoorbeeld Squad Battles. Je speelt tegen teams die door de community zijn samengesteld en afhankelijk van het gekozen niveau krijg je punten toebedeeld op basis van je resultaat. Hoe beter je het doet, hoe hoger je ranking en hoe beter je beloningen. Je kunt ook aanbevolen Squad Battles spelen, teams die zijn gecreëerd door beroemdheden of professionals FIFA-spelers. Een leuke manier om te kijken met welke teams ze op de proppen komen. Verder kun je ook trachten de dagelijkse en wekelijkse uitdagingen te voltooien. Je moet bijvoorbeeld een speler op de transfermarkt kopen die een bepaalde waarde vertegenwoordigd, scoren met een Duitse speler of simpelweg een game spelen in één van de modi.



Wat eveneens terugkeert is de Career Mode, waarbij je zowel carrière kunt maken als manager of als speler. Helaas zijn de vernieuwingen alhier minimaal en eigenlijk terug te voeren op één aspect; de onderhandelingen. Daar waar dit vroeger vooral draaide om het in de gaten houden van en reageren op je e-mails gaat het nu allemaal in realtime. Je krijgt direct feedback op je acties en kunt voorwaarden geven waaraan een transfer moet voldoen om het succesvol af te ronden. Maak het echter niet te bont want dan is er een kans dat spelers snel opstappen en je met lege handen achter blijft. Het is een leuke manier om je meer te betrekken bij de onderhandelingen hoewel het zeker nog niet perfect is. Door de afwezigheid van stemmen voelen de situaties wat raar aan en de spanning is er na enkele keren wel af, waardoor de langere duur zelfs afbreuk doet aan het leuke idee. Gelukkig kun je de transfers ook toewijzen aan een assistent zodat je enkel nog een onder- en bovengrens in dient te stellen. Los van een duidelijkere samenstelling van de verschillende menu's houden de echte vernieuwingen hier helaas verder wel op. Wanneer je iemand bent die, net als ik, graag een carrière van één speler speelt dan kom je bedrogen uit; dit is een kopie van voorgaande jaren.





Als we een conclusie moeten trekken aan de hand van al het bovenstaande is het dat FIFA 18 geen baanbrekende vernieuwingen doorvoert. De gameplay is ietwat aangepast (hetgeen voor de één beter zal bevallen als de ander), The Journey keert terug en in de overige modi zien we vooral kleinere vernieuwingen. Het commentaar zelf sluit hier wat dat betreft op aan. De commentatoren zijn nooit vervelend maar hebben wel de neiging om sommige uitspraken iets te vaak te herhalen. Evert ten Napel en Youri Mulder zitten eveneens weer op hun post en zijn even onnatuurlijk als dat ze altijd al geweest zijn. FIFA 18 is door dit alles precies wat we ervan verwacht hadden; een lekkere footie met vrijwel alle licenties en voldoende modi om je bezig te laten zijn tot we in het najaar van 2018 belanden. De beweeglijkheid van de aanvallers zorgt er weliswaar voor dat verdedigen lastiger is geworden en het speltempo is iets naar beneden gehaald, dit zijn echter geen dermate grote wijzigingen dat je FIFA er niet meer in herkent. Dit betekent echter niet dat Electronic Arts heeft stilgezeten. De topspelers zijn gelijkend in evenbeeld en spel, de sfeer in de stadions is naar een hoger niveau getild en de vele modi zorgen ervoor dat je weer een jaar vooruit kunt.



