Nieuws: BlazBlue: Cross Tag Battle Trailer

Door Joni Philips op 05-10-2017 om 05:00 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Arc System Works werkt momenteel aan een nieuwe BlazBlue ervaring die komend jaar onder andere op PlayStation 4 dient te verschijnen. BlazBlue: Cross Tag Battle bevat naast BlazBlue vechters ook personages uit RWBY, Under Night In-Birth en Persona. Tweeten



Andere berichten over BlazBlue: Cross Tag Battle [16-09-2017] BlazBlue: Cross Tag Battle toont nieuwe vechters [17-07-2017] Blazblue Cross Tag Battle aangekondigd 05:00 FIFA 18

05:00 Only on PlayStation-sale in PlayStation Store Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.