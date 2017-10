Waarom microconsoles geen succes zijn (voor nu) Oh… Sir!! The Insult Simulator Broken Age Waarom gamehoesjes er toe doen! Nieuws: Stranger Things lanceert gratis game

Door Rene Groen op 05-10-2017 om 14:10 Vorig jaar maakte Netflix veel indruk met de serie Stranger Things. Alvorens het tweede seizoen later deze maand van start gaat kun je nu eerst aan de slag met een gratis game.



De game is gemaakt door ontwikkelaar BonusXP en is beschikbaar op iOS en Android als een gratis download, zonder additionele microtransacties of in-app aankopen.



*do do do do do do do do* Stranger Things: The Game.

Now available:

App Store: https://t.co/3pzG4sD3n6

Google Play: https://t.co/FYd0AWl6wu pic.twitter.com/PHrjVGQU9J — Stranger Things (@Stranger_Things) 4 oktober 2017 Stranger Thins: The Game is een adventure game in een 16-bit stijl die doet denken aan The Legend of Zelda. Met karakters als Hopper, Mike, Eleven en anderen kunnen we in Hawkins, Indiana puzzels oplossen en de mysterieuze gebeurtenissen in de stad onderzoeken.De game is gemaakt door ontwikkelaar BonusXP en is beschikbaar op iOS en Android als een gratis download, zonder additionele microtransacties of in-app aankopen. Tweeten



Andere berichten over Nieuws - Misc [26-09-2017] Staking stemacteurs is ten einde [25-08-2017] Final Fantasy XV krijgt Assassin's Creed content [13-08-2017] Swery65 komt met nieuwe game [11-08-2017] Launchtrailer Phantom Trigger [15-06-2017] [E3] Meerdere Walking Dead VR-titels in de maak [17-05-2017] Stemacteur Solidus Snake overleden [10-03-2017] Card Battler Faeria nu verkrijgbaar [25-02-2017] Pro Wrestling serie lijkt terug te keren [17-02-2017] Ontwikkelaars steunen Switch niet? [31-01-2017] Tony Hawk werkt aan nieuwe game [15-05-2016] Geoff Keighley komt met Kids Games Awards [17-04-2016] Gamestop COO hint naar nieuwe console [09-04-2016] Stardew Valley mogelijk naar consoles [19-02-2016] Kojima: 'Ik werk op tijd en binnen budget' [06-01-2016] Kojima in AIAS Hall of Fame [18-12-2015] Serious Request 2015 met game-veiling [24-11-2015] TIME benoemt beste spellen van 2015 [07-11-2015] Swery65 heeft hypoglykemie en neemt rust [02-11-2015] Stemactrice Miyu Matsuki (38) overleden [22-08-2015] Game-toernooi Game On aangekondigd [16-08-2015] Del Toro is klaar met het maken van games [27-07-2015] China heft consoleverbod op [25-07-2015] Nieuwe samenwerking Kojima en del Toro [17-06-2015] [E3] Prey ontwikkelaar met nieuw project [13-06-2015] Google komt met YouTube Gaming [09-06-2015] Frozen game voor PC en consoles? [23-05-2015] LizardSquad lid kon geen meisje krijgen [29-04-2015] Endemol en Blammo werken samen voor eSports [29-04-2015] ESPN host heeft het niet op eSports [26-03-2015] Man at Arms maakt Hylian Shield na 14:14 [Upd.] Horizon Zero Dawn met GOTY uitgave

05:00 FIFA 18 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum