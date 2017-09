Nieuws: Oceanhorn Switch verkoopt best, Vita minst

Door Stefan van B op 14-09-2017 om 05:40 Bron: DualShockers Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas is een vermakelijke puzzel-platformer die doet denken aan The Legend of Zelda franchise, maar nooit dezelfde hoogten behaald. Desalniettemin wist de game zeker een geruime tijd te vermaken, hetgeen gamers niet is ontgaan. Zeker niet gamers op de Nintendo Switch.



We can also confirm #Switch being a great home 4 Indies! #Oceanhorn sold more copies on #NintendoSwitch than all other consoles combined. <3 pic.twitter.com/bUzSoSeFWR — FDG Entertainment (@FDG_Games) 12 september 2017

Sales have been very good on every platform but Vita had the lowest sales in comparison. — FDG Entertainment (@FDG_Games) 13 september 2017 Ontwikkelaar FDG Entertainment heeft namelijk laten weten dat het aantal verkochte kopiën van de game op de Nintendo Switch die van alle andere consoles (Vita, PS4 en One) overstijgt. Dit terwijl de game op de Nintendo Switch aanzienlijk minder lang beschikbaar is. Daarbij vermeldt FDG Entertainment ook dat de game op de andere platformen zeker niet slecht is verkocht, maar op de PS Vita wel de minste populariteit genoot. Tweeten



