Nieuws: Sonic Forces in veel nieuwe gameplay

Door Stefan van B op 14-09-2017 om 05:40 Bron: DualShockers Vanuit Japan zijn er nieuwe gameplaybeelden verschenen van SEGA's tweede grote titel Sonic titel dit jaar: Sonic Forces. Op 7 november verschijnt deze mix tussen oude en nieuwe Sonic gameplay op PC, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch.



