Gearbox drukdoende met Borderlands 3

Door Rene Groen op 04-09-2017 om 16:24 Bron: Dual Shockers De naam Borderlands 3 is al veelvuldig gevallen en er is ook al een bevestiging van Gearbox dat ze aan de titel werken, toch kwam het nog niet tot een officiële aankondiging. Dit betekent echter niet dat de studio niet drukdoende is met de game. Tijdens PAX West heeft Randy Pitchford aangegeven dat momenteel negentig procent van de studio bezig is met de ontwikkeling van een titel die de meeste van ons graag willen zien. Hoewel hij de naam Borderlands 3 niet noemt gaf hij eerder al aan dat de ontwikkeling aan de game begonnen is na de afronding van Battleborn.

