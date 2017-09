Nieuws: Samenwerking tussen AC: Origins en Monster Energy

Door Rene Groen op 01-09-2017 om 05:34 Bron: Gamed Ubisoft heeft een samenwerking tussen Assassin’s Creed Origins en Monster Energy onthuld. Hierdoor ontvangen fans in-game content bij aankoop van blikken Monster Energy drink en maken zij kans op speciale prijzen. Om de lancering van Assassin’s Creed Origins te vieren, schitteren de karakters uit de game op maar liefst 500 miljoen blikken Monster Energy drink. Eén van die karakters is hoofdpersoon Bayek, de andere twee ontdekken fans vanaf 1 oktober 2017 in winkels door heel Europa.



Losse blikken verschaffen spelers met pakketten grondstoffen (ijzer, hout, dierenhuiden) of pakketten met in-game geld (Drachmas) die zij tijdens hun reis door Egypte goed kunnen gebruiken. Blikken in een 4-pack verschaffen fans zelfs unieke wapens, zoals het Dust-Biter zwaard, de zware Face-Breaker, de Scepter of Thaati en de Rain Bow. Als onderdeel van deze samenwerking worden naast in-game items, ook prijzen zoals gameconsoles, Assassin’s Creed Origins games, Monster Energy gamingkoelkasten en exclusieve Monster Energy kleding weggeven.



Assassin’s Creed Origins is vanaf 27 oktober 2017 verkrijgbaar voor Xbox One (X), PlayStation 4 (Pro) en PC.



