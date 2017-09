Nieuws: Dishonored: Death of the Outsider toont tweede level

Door Rene Groen op 01-09-2017 om 05:34 De zomerdroogte aan games is voorbij en dit resulteert binnenkort onder andere in Dishonored: Death of the Outsider. Om alvast vooruit te blikken werd StealthGamerBR in het tweede level losgelaten en dit resulteert in tien minuten gameplay. Tweeten



Andere berichten over Dishonored: Death of the Outsider [28-08-2017] Dishonored: Death of the Outsider met gameplay [18-08-2017] Wie is Dishonored's Billy Lurk? [11-08-2017] Dishonored: Death of the Outsider in trailer [12-06-2017] [E3] Dishonored: Death of the Outsider aangekondigd 05:34 Sonic Forces verschijnt op 7 november

05:34 Samenwerking tussen AC: Origins en Monster Energy Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.