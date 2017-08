Nieuws: .hack//G.U. Last Recode in november

Door Rene Groen op 30-08-2017 om 14:51 Bandai Namco heeft een nieuwe video uitgebracht om de release-datum van .hack//G.U. Last Recode aan te kondigen. De game komt uit op 3 november 2017 voor de PlayStation 4 (fysiek en digitaal) en Steam. Tweeten



