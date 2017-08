Nieuws: Harmonix komt met Super Beat Sports

Door Rene Groen op 30-08-2017 om 14:55 Ontwikkelaar Harmonix was jarenlang vooral bekend van haar muzikale titels, toch kiezen ze nu een geheel andere invalshoek met hun nieuwe titel, zonder het muziekgenre geheel te vergeten. Super Beat Sports is namelijk een collectie van vijf sportgerelateerde minigames met een twist; alles is namelijk in een musicalvorm gegoten. Dit betekent dat je moet presteren op de muziek, iets wat je met nog eens drie vrienden kunt doen. Hoe dit eruit komt te zien bekijk je in de eerste trailer.



Tweeten



Andere berichten over Super Beat Sports 15:05 Supermassive brengt VR-titels dit jaar uit

14:51 .hack//G.U. Last Recode in november Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Super Beat Sports Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Harmonix Studios Uitgever: Onbekend Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum