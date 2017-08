Gamed Gamekalender September 2017 Super Nintendo Entertainment System Call of Duty: WWII F1 2017 Nieuws: TESO's Horns of the Reach nu te spelen

Door Rene Groen op 30-08-2017 om 14:49 ZeniMax Online Studios komt vandaag met de Horns of the Reach DLC game pack voor Xbox One en PlayStation 4, met twee gloednieuwe dungeons – Falkreath Hold en Bloodroot Forge – naast een hele reeks nieuwe items. Naast Horns of the Reach zijn er een hele reeks verbeteringen aan de basisgame beschikbaar, zo ook een nieuwe PvP Battlegrounds mode, Chaosball, en een nieuwe map, Arcane University. De Horns of the Reach two-dungeon pack is nu gratis beschikbaar voor alle ESO Plus Members, of kan aangekocht worden via de in-game Crown Store voor 1,500 Crowns. Update 15 en de verbeteringen die daarbij horen zijn gratis beschikbaar voor alle spelers, en de Battlegrounds toevoegingen zijn gratis beschikbaar voor al wie ESO: Morrowind heeft (Je hebt ESO: Morrowind nodig als je Battlegrounds wil spelen). Horns of the Reach en Update 15 zijn op 14 augustus al gereleased voor PC/Mac.



