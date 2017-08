Gamed lanceert maandelijks een Gamed Gamekalender zodat je een overzicht hebt van de spellen die de daaropvolgende maand verschijnen. Het is op deze manier gemakkelijk om te weten wanneer je naar de winkel moet hollen.

Metroid: Samus Returns

Pokkén Tournament DX

Total War: Warhammer II

FIFA 18

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Forza Motorsport 7

De kalender wordt steeds opgesteld uit de beschikbare informatie, maar het is mogelijk dat een game op het laatste moment wordt uitgesteld. Het is dus belangrijk om de verslaggeving te blijven opvolgen zodat je op de hoogte blijft. De kalender werkt op basis van de officiële releasedatum, maar de leveringen aan de winkels vindt meestal eerder plaats. Het is dus mogelijk dat een game bijvoorbeeld op dinsdag in plaats van de vermelde vrijdag beschikbaar is. Onderstaande kalender vermeldt alleen platforms waarvoor effectief een Europese retail-release plaatsvindt.________________________________________________________________________De Nintendo 3DS staat een leuke maand te wachten met de terugkeer van Metroid en het verschijnen van een nieuwe Monster Hunter spin-off. Samen met Yo-kai Watch 2: Psychic Specters - een derde versie van Yo-kai Watch 2 - en Culdcept Revolt zou het wel eens heel leuk kunnen worden.________________________________________________________________________De Switch maakt zich op voor een druk eindejaar, te starten met Pokkén Tournament DX als eerste herfst-topper. Deze wordt vergezeld door enkele diverse titels, waaronder FIFA 18 dat hier een amusante draagbare versie krijgt.________________________________________________________________________Als je deze maand te kampen hebt met keuzestress, dan is dat een normale zaak. Gelukkig zijn we er om te helpen. En wij houden het simpel: koop toch gewoon al die games, of toch minstens Total War: Warhammer II, Dishonored: Death of the Outsider, Project CARS 2 en Marvel vs. Capcom Infinite.________________________________________________________________________Op de PlayStation 4 hebben we het vaak over exclusieve titels, die ook ditmaal niet ontbreken, maar de aandacht van de gemiddelde console-eigenaar zal ditmaal toch gaan naar FIFA 18. Het fenomeen komt namelijk deze maand uit en zal ongetwijfeld een gigantische hit blijken.________________________________________________________________________Een rustig maandje voor PlayStation Vita-eigenaars. Zij kunnen met Danganronpa V3: Killing Harmony en Ys VIII: Lacrimosa of Dana echter sowieso een volledige maand vullen, want beide games beloven redelijk lang te worden.________________________________________________________________________Het zwaartepunt voor de Xbox One ligt ongetwijfeld in de week van 29 september wanneer FIFA 18 en Forza Motorsport 7 in de winkel liggen. Het wordt ongetwijfeld een spannende strijd om te kijken welke van de twee de bestverkochte Xbox One game wordt.________________________________________________________________________