Square Enix heeft in een Dragon Quest livestream aangekondigd dat Dragon Quest Builders 2 in ontwikkeling is voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch, samen met de eerste gameplay. Eén van de grote verschillen met het origineel is dat we ditmaal het water in kunnen gaan. Resulteerde dit in het origineel nog in de dood, daar is het nu juist een manier om meer te ontdekken. Verder kunnen we ons nu makkelijker over de map verplaatsen.



Een datum voor de game is er nog niet.