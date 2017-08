Nieuws: Mario + Rabbids in co-op walkthrough

Door Rene Groen op 06-08-2017 om 09:58 Later deze maand verschijnt Mario + Rabbids Kingdom Battle waarin karakters uit het Mario en Rabbids universum samen komen. In een nieuwe video zien we meer over de coöperatieve spelstand. In de video gaan creative director Davide Soliani en lead producer Xavier Manzanares dieper in op de kwaliteiten van de karakters, diens wapens en de tactieken die je kunt gebruiken. De coöperatieve campaign is te starten vanuit de Buddy Dome in Peach Castle en iedere uitdaging heeft verschillende doelen en drie moeilijkheidsgraden, gebaseerd op progressie en level van het karakter.



Tweeten



Andere berichten over Mario + Rabbids Kingdom Battle [02-08-2017] Coöperatieve beelden Mario + Rabbids Kingdom Battle [01-08-2017] Kleurrijke Mario + Rabbids Kingdom Battle trailer [03-07-2017] Mario + Rabbids Kingdom Battle [25-06-2017] Nieuwe gameplay Mario + Rabbids Kingdom Battle [19-06-2017] Kwaliteiten van Mario + Rabbids in beeld [15-06-2017] [E3] Mario + Rabbids toont baasgevecht [14-06-2017] [E3] Meer Mario + Rabbids gameplay [13-06-2017] [E3] Eerste screenshots van Mario + Rabbids [12-06-2017] [E3] Mario + Rabbids Kingdom Battle Trailer [05-06-2017] Mario + Rabbids met eigen amiibo? [24-05-2017] Mario + Rabbids Kingdom Battle bestaat echt 10:02 Dragon Quest Builders 2 aangekondigd

09:11 Zeventien minuten City Shrouded in Shadow Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.