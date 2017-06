Nieuws: [E3] Info en beelden van Far Cry 5

Door Rene Groen op 15-06-2017 om 06:43 Bij de persconferentie van Ubisoft toonde ontwikkelaar Ubisoft Montreal hun game Far Cry 5, maar ook hierna was er tijd om de game naar voren te schuiven. We krijgen een nieuwe demo met daarin gameplay te zien van het karakter Nick Rye. De man komt uit een lange lijn van militaire piloten en gaat de strijd aan met Eden's Gate, een cult die Hope County in hun greep weet te houden. Terwijl Nick een leven probeert op te bouwen met zijn vrouw is het Eden's Gate die zijn gewassen probeert over te nemen en dus besluit hij het gevecht naar ze toe te brengen.



De zogeheten Guns for Hire zijn niet langer weinig betekenisvolle huurlingen of rebellen, het zijn leden van de community met hun eigen persoonlijkheden en speciale kwaliteiten. In totaal kun je er drie tegelijkertijd rekruteren die met je mee vechten.



Meer info en beelden kun je in onderstaande video vinden.



