Nieuws: [E3] Life is Strange prequel 6 tot 9 uur lang

Door Rene Groen op 15-06-2017 om 06:43 Terwijl ontwikkelaar Dontnod aan een sequel voor Life is Strange werkt is het aan Deck Nine om een prequel te ontwikkelen. Een PR woordvoerder van Square Enix laat ons in ieder geval weten dat oude problemen op technisch vlak niet terug moeten keren. De studio werkt namelijk met een andere engine, StoryForge genaamd, die vanaf de grond is opgebouwd. Problemen op grafisch vlak en op het gebied van animaties, die in het origineel aanwezig waren, moeten hierdoor niet terugkeren. Wel houden ze vast aan de stijl van het origineel.



Before the Storm, zoals de prequel heet, bestaat uit drie afleveringen die ieder twee tot drie uur lang zijn, waardoor het totaal tussen de zes en negen uur komt te liggen. Onderstaand nog eens de trailer, de eerste episode verschijnt op 31 augustus voor de PC, Xbox One en PlayStation 4.



Tweeten



Andere berichten over Life is Strange: Before the Storm [14-06-2017] [E3] Gameplay Life is Strange: Before the Storm [13-06-2017] [E3] Andere stem voor Chloe in Life is Strange prequel [12-06-2017] [E3] Life is Strange krijgt prequel drieluik 06:43 [E3] Info en beelden van Far Cry 5

06:43 [E3] Trailer 13 Sentinels: Aegis Rim Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.