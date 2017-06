Skull and Bones Perception DiRT 4 Wii U Virtual Console - Week 155 Nieuws: [E3] Crackdown 3 kent geen zombies

Door Rene Groen op 13-06-2017 om 01:01 We moesten er lang op wachten, maar eindelijk kregen we bij de persconferentie van Microsoft nieuwe beelden te zien van Crackdown 3. Toch bleven er ook vragen open staan en hier geeft Senior Art Director Dave Johnson netjes antwoord op. Eén van de vragen is of de glide suits terug zullen keren en dit sluit hij niet geheel uit. Het team staat altijd open voor de toevoeging van nieuwe dingen en mogelijk is dit één van de elementen die ze op een later moment toevoegen. Iets wat in ieder geval niet terugkeert zijn de zombievijanden die door velen gehaat werden in Crackdown 2.



In ander nieuws over de game leren we de feature Gangs Fight Back kennen. Wanneer je een bende teveel kopzorgen geeft zal diens baas zijn handlangers op je afsturen om met je af te rekenen. De manier waarop dit gebeurt is geheel dynamisch waardoor spelers geheel andere ervaringen zullen beleven.



Als laatste is er nog het Feedback systeem. De wereld van Crackdown 3 zit vol met neon borden en de bendeleiders kunnen deze borden gebruiken om je te bedreigen. Sta dan ook niet raar op te kijken als je ineens je eigen gezicht op een billboard ziet pronken terwijl je jacht maakt op de orbs.

Titel: Crackdown 3 Type: Game Releasedatum: 07-11-2017 Ontwikkelaar: ReAgent Games Uitgever: Microsoft Media:



