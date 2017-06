Nieuws: [E3] Until Dawn studio met Hidden Agenda

Door Rene Groen op 13-06-2017 om 02:37 Bij de pre-show van Sony werd zojuist Hidden Agenda aangekondigd van ontwikkelaar Supermassive Games, bekend van Until Dawn. Ook in deze titels dienen we keuzes te maken die het verhaal voort laat stuwen, beslissingen die je echter gezamenlijk moet nemen met je mobiele telefoon. Tweeten



