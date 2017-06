Skull and Bones Perception DiRT 4 Wii U Virtual Console - Week 155 First View: Skull and Bones

Door Rene Groen op 13-06-2017 om 00:49 Bron: Gamed Het is tegenwoordig lastig om nog geheimen te bewaren in de game-industrie. Als een havik maken gamers jacht op vastgelegde namen en ook binnen de bedrijven lijkt geen informatie meer veilig te zijn. Toch werden we bij de persconferentie van Ubisoft verrast met de aankondiging van Skull and Bones.





Authenticiteit staat hoog in het vaandel bij de ontwikkeling, zo speelt ook de Verenigde Oostindische Compagnie (kortweg VOC) een rol en speelt de game zich af op de handelsroute van de Indische Oceaan. Op deze wateren vond veel handel plaats in bijvoorbeeld zilver, ivoor en kruiden. Om staande te blijven zijn er een drietal verschillende schepen, terwijl Ubisoft er op een later moment meer bekend zal maken. De Frigate is een defensieve, veerkrachtige tanker die vooral dient als bescherming, de Brigantine een aanvalsschip op de korte afstand en de Sloop-of-War assisteert op de langere afstand. Zoals gezegd zijn de schepen uit te bouwen, niet alleen op visueel vlak, maar bijvoorbeeld ook met sterkere wapens.



Spelers kunnen op een tweetal manieren progressie boeken, te weten verticaal en horizontaal. Op verticaal vlak moet gedacht worden aan het bereiken van een hoger level middels het vechten in de Hunting Grounds of in PvE zones. Door hierin door te groeien kun je weer grotere uitdagingen aan gaan tegenover NPC's. Verder zijn er ook PvP arena's in de Disputed Waters waarbij je juist het schip uit moet bouwen in de richting die je zelf wenst. Ben je bijvoorbeeld iemand die liever de verdediging prefereert of vol in de aanval gaat? Het één is niet beter dan het ander, de keuze is simpelweg aan de speler.





Bij de ontwikkeling van Skull and Bones lijkt de ontwikkelaar vooral de multiplayer in het achterhoofd te hebben gehad. Samen een schip besturen en uitbouwen en gezamenlijk het gevecht aan gaan tegen anderen zijn dan ook belangrijke speerpunten. Toch lijkt er ook ruimte te zijn voor het individu, zo spreken ze over een verhalend systeem dat geïntegreerd is binnen de game zelf. Het zijn nog ietwat vage uitspraken, aangevuld met de belofte dat we iconische karakters en memorabele rivaliserende piraten tegen zullen komen. In de trailer zagen we bijvoorbeeld de Kraken voorbij komen, de grote vrees van iedere piraat. Op deze manier probeert Ubisoft verschillende elementen samen te laten komen en hebben ze een tipje van de sluier opgelicht. Tegelijkertijd staan er nog vele vragen open, maar omdat de PC, Xbox One en PlayStation 4 titel gepland staat voor een release in de herfst van de 2018 hebben ze nog ruim de tijd om hier antwoorden op te geven.



