Nieuws: Launchtrailer The Surge

Door Rene Groen op 13-05-2017 om 09:27 Volgende week verschijnt The Surge, waarin we spelen als Warren. Deze man was werkzaam voor de megacorporatie CREO, tot hij te maken krijgt met een vernietigende catastrofe. Het spel laat zich kenmerken door combat, een uniek lootsysteem en controle over wat je claimt bij een verslagen vijand. Om meer over de game te weten te komen kun je de onderstaande launchtrailer bekijken, alsmede een video met een bossfight.

