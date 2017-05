Nieuws: Tropico studio komt met Surviving Mars

Door Rene Groen op 13-05-2017 om 09:21 Bron: Dual Shockers Ontwikkelaar Haemimont Games kennen we vooral van de Tropico serie, toch laten ze deze tropische sferen achter zich in hun aankomende titel Surviving Mars.



De ontwikkelaar voegt toe dat de beste strategie- en managementitels de speler een uniek verhaal voorschotelen waar hun beslissingen invloed hebben en dit is ook het geval bij hun nieuwe game. De kolonisten proberen niet alleen de productie te verbeteren, ze moeten ook overleven en intense conflicten op zien te lossen. Surviving Mars staat gepland voor een release op de PC, Xbox One en PlayStation 4 en verschijnt volgend jaar.















Zoals de naam al aan geeft reizen we in deze nieuwe titel af naar Mars, alwaar we een kolonisatie aansturen om een leefbare situatie te creëren. Iedere kolonist is vitaal voor de missie aangezien de omgeving gevaarlijk is en de hulpmiddelen schaars. Met ieders succes dat je boekt krijgt de speler nieuwe mogelijkheden om zich uit te breiden.De ontwikkelaar voegt toe dat de beste strategie- en managementitels de speler een uniek verhaal voorschotelen waar hun beslissingen invloed hebben en dit is ook het geval bij hun nieuwe game. De kolonisten proberen niet alleen de productie te verbeteren, ze moeten ook overleven en intense conflicten op zien te lossen. Surviving Mars staat gepland voor een release op de PC, Xbox One en PlayStation 4 en verschijnt volgend jaar.



