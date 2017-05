Nieuws: PaRappa + Gitaroo = Project Rap Rabbit

Door Rene Groen op 13-05-2017 om 09:31 Bron: All Games Delta Recentelijk werd bekend dat Masaya Matsuura (PaRappa The Rapper en Vib-Ribbon) en Keiichi Yano (Gitaroo Man, Osu! Tatakae! Ouendan) hun krachten zouden bundelen voor een nieuwe game. Middels een video leren we dat het om Project Rap Rabbit gaat, hoewel verdere details vooralsnog niet gegeven zijn.



Titel: Project Rap Rabbit Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Onbekend Uitgever: Onbekend