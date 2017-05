Just Cause 3: Gold Edition Nioh: Dragon of the North Packshot Sunday - Deel 205 Full Throttle Remastered Nieuws: Injustice 2 speelbaar in eSports competitie

Door Rene Groen op 08-05-2017 om 15:49 Warner Bros kondigt vandaag de Injustice 2 Championship Series Presented by PlayStation 4 aan, een wereldwijd esports programma voor de Injustice 2 videogame, verkrijgbaar vanaf 18 mei, van NetherRealm Studios. Voor de 2017 competitie werkt Warner Bros. samen met ESL, Gamelta esports Professional League, GameStop, PlayStation 4 en Twitch om de vechtgame community over de hele wereld te vergroten.



Injustice 2 Pro Series

De Injustice 2 Pro Series start maandag 26 mei live op



Injustice 2 Path to Pro Tournament

Europese fans maken kans op deelname in het Injustice 2 Championship Series met het Injustice 2 Path to Pro Tournament. Dit toernooi, aangestuurd door ESL op PlayStation 4, opent 20 mei voor spelers in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, Italië, Spanje en de UK die niet meedoen in de Injustice 2 Pro Series. De Injustice 2 Path to Pro Finals worden online gehouden op 19 augustus met 12 finalisten uit de deelnemende landen.



Injustice 2 GameStop Hometown Heroes

Het Injustice 2 GameStop Hometown Heroes toernooi biedt een gloednieuwe manier voor gamers in de Verenigde Staten, die niet meedoen in de Injustice 2 Pro Series, om deel te nemen aan deze competitie en te vechten voor geldprijzen. Aangestuurd door ESL, beginnen de online kwalificatietoernooien 4 juni. Acht regionale finale-toernooien vinden plaats in lokale GameStop winkels op 12 augustus en leiden tot de Injustice 2 GameStop Hometown Heroes Finals tijdens de 2017 GameStop Consumer Expo in Las Vegas op 27 augustus.



Injustice 2 Liga Latina

Spelers uit Argentinië, Chili, Mexico en Peru krijgen hun kans om het uit te vechten in Injustice 2 Liga Latina. Aangestuurd door Gamelta esports Professional League, worden online en offline kwalificatie toernooien gehouden in iedere regio vanaf mei. De beste spelers uit de deelnemende landen nemen het tegen elkaar op in de Injustice 2 Liga Latina finales op 13 augustus. Daarnaast kunnen fans uit Brazilië meedoen aan een regionaal toernooi. Meer informatie volgt spoedig.



Titel: Injustice 2
Type: Game
Releasedatum: 18-05-2017
Ontwikkelaar: NetherRealm Studios
Uitgever: Warner Bros.



