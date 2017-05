Just Cause 3: Gold Edition Nioh: Dragon of the North Packshot Sunday - Deel 205 Full Throttle Remastered Review: Just Cause 3: Gold Edition

Door Stefan van B op 08-05-2017 om 15:50 Bron: Gamed In december 2015 bracht ontwikkelaar Avalanche Studios Just Cause 3 uit op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Ondanks hoge anticipatie werd Rico Rodriguez’s nieuwste avontuur met redelijk enthousiasme ontvangen. Dat hield Square-Enix niet tegen afgelopen maand de Just Cause 3: Gold Edition uit te brengen op consoles. Wij bekeken of deze heruitgave meer enthousiasme verdient.





Het gebeurt echter ook wel eens dat het spel wel soepel loopt en dan kan de game best vermakelijk zijn. Zo zijn er enkele leuke uitdagingen en is het op eigen houtje chaos creëren een erg leuke bezigheid. Het verhaal stelt helaas wat weinig voor en de eilandengroep Medici, waar de game zich afspeelt, kent geen charme. Gebouwen worden talloze keren herhaald, de wereld is dunbevolkt en het eiland heeft geen variatie in haar landschap. Landvoertuigen besturen daarnaast als aardappelzakken, waardoor een ommetje maken à la GTA er niet in zit. Gelukkig zijn er zat andere manieren om jezelf door de omgeving te bewegen, zoals de grijpklauw – parachute – wingsuit routine die je voor negentig procent van de tijd zult inzetten. De uitgebrachte DLC voegt daar nog enkele extra’s aan toe.





Er zijn namelijk drie aanvullende episodes uitgebracht die in de Gold Edition ‘verpakt’ zitten. Deze episodes zijn vanaf het begin direct te spelen, hoewel je ze wel een stuk verder in Medici moet zoeken dan waar je tot dan bent gekomen. Als je ze echter vroeg in het verhaal speelt kan je beschikking krijgen over overweldigende wapens en voertuigen die de rest van de game een stuk makkelijker maken. De dynamische cutscènes worden in de episodes vervangen door stilstaand artwork. Hierin lijkt niet heel veel moeite te zijn gestoken, want het kwam op mij over als een script dat ze in een later stadium eigenlijk hadden willen animeren. De verhalende elementen stellen weinig voor en elke episode zal je ongeveer twee tot drie uurtjes kosten.



Mijn favoriete episode was Sky Fortress, waarin een groot luchtschip van de eDEN Corporation Medici werd bedreigd. Hierin krijg je een boosterpack aan je wingsuit gebonden, waardoor er een geheel nieuwe manier van reizen ontstaat. Dit element veranderd de gameplay van Just Cause 3 in erg positieve wijze door er nog meer snelheid aan te geven. In Mech Land Assault heeft een vijandelijke factie een oude basis van de eDEN Corporation op een nieuwe eilandengroep overgenomen. Hierin krijg je de beschikking over twee verschillende soorten mech’s, waarmee je op niet eerder vertoonde wijze chaos kunt veroorzaken. De derde episode is Bavarium Sea Heist, waarin het meest saaie onderdeel van Just Cause 3 centraal staat: boten. In de Loochador, een speedboot met enorme vuurkracht, ga je het gevecht aan op zee. De vijandelijke factie uit de vorige episode heeft namelijk hypermoderne booreilanden van de eDEN Corporation overgenomen en jij moet ze op explosieve wijze stoppen.





De episodes staan geheel los van het verhaal uit het basisspel en zijn dus ook achteraf nog goed door te spelen. Het fijne ervan is dat ze al vroeg in het spel, wanneer je op het normale tempo nog druk bezig bent om repetitief provincies te bevrijden, directe actie kunnen bieden op een grote schaal. Uiteindelijk brengt het toch wat meer van hetzelfde en daar moet je natuurlijk wel zin in hebben. Mocht je de game niet eerder hebben gespeeld dan ben ik van mening dat je niet direct naar de winkel moet vliegen om deze game in huis te halen. Voor een Gold Edition is het sowieso al magertjes dat er niets van de extra’s en updates op disc staat, maar het is nog erger dat de game op sommige momenten zo slecht presteert dat de gameplay hier zwaar onder lijdt. Graag had ik dan ook gezien dat Avalanche de game verder had gepolijst in plaats van extra content uit te geven, want in deze staat zijn er genoeg andere leuke actietitels aan te bevelen waar je beter je kostbare tijd en geld aan kan spenderen. Beoordeling 55 De Just Cause 3: Gold Edition stelt teleur. De aanvullende content geeft de game leuke extra's, maar deze stellen weinig voor als prestatieproblemen de ervaring continu hinderen. Mocht je Just Cause toch eens willen proberen, dan verwijs ik je graag door naar deel twee die zeven jaar geleden een veel betere indruk achterliet.



