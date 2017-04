Nieuws: The Surge gaat goud en krijgt PS4 Pro ondersteuning

Door Stefan van B op 17-04-2017 om 15:25 Bron: All Games Delta Ontwikkelstudio Deck13 kijkt momenteel volop naar sciencefiction voor de ontwikkeling van hun aankomende PC, PlayStation 4 en Xbox One titel The Surge. The Surge geeft ons een grimmig beeld van de toekomst, waarbij de wereld op het punt van uitsterven staat. De mensheid heeft de natuur ten gronde gericht, waardoor deze binnenkort wellicht in zijn geheel niet meer bestaat. Vandaag is bekend gemaakt dat The Surge officieel goud is gegaan, wat betekent dat de game gereed is om op schijven geschreven en in hoesjes gestop te worden. Op 16 mei zal de game zowel digitaal als in fysieke winkels verkrijgbaar zijn.



De game zal de aankomende tijd ook drie verschillende updates ontvangen ten behoeven van PS4 Pro ondersteuning. De eerste update is al beschikbaar op launchdag, waarbij spelers de mogelijkheid gegeven wordt om of in Dynamic 4K met 30 FPS te spelen of in 1080p met 60 FPS. Een tweede update zal wat later te downloaden zijn, waarmee HDR geactiveerd kan worden. Tweeten



