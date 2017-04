Nieuws: Aankomende Titanfall 2 DLC uitgelicht

Door Stefan van B op 17-04-2017 om 15:31 Bron: All Games Delta In tegenstelling tot veel andere moderne games heeft ontwikkelaar Respawn Entertainment ervoor gekozen geen Season Pass of betaalde DLC uit te brengen voor Titanfall 2. In plaats daarvan brengen zij met enige regelmaat gratis updates voor de game uit, waarover we vandaag meer leren over de periode april tot juni.



• 2 more general multiplayer maps

• 2 more Live Fire Maps

• A new Titan

• Two more purchasable Prime Titans: Ronin and Tone



Daarnaast wordt er ook aan enkele andere updates gewerkt:



• Gen cap increase to 100

• Expanded Private Match settings including the addition of Live Fire and Coliseum to the selectable modes

• A new Faction

• Marked for Death game mode

• More Pilot executions

• Addition refinements to matchmaking like estimated wait time and more

• More purchasable camos, skins, etc. from the store

• And more!



Titanfall 2 bezitters kunnen dus uitkijken naar meer content en speelplezier in de aankomende wekenden én daarna.



