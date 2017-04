Nieuws: The Last of Us: Part II trekt mo-cap pakken aan

Naast een teasertrailer hebben we nog weinig mogen vernemen van The Last of Us: Part II. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt aan de titel, zo blijkt uit een tweet van actrice Ashley Johson die Ellie speelt. Op de bijgevoegde foto zijn zij en Troy Baker, Joel in de games, in motion-capture pakken gehuld zijn om de animaties voor de games op te nemen. Back in LA, shooting some video game. I think it has zombies in it. pic.twitter.com/bGC8MvfSB8 — Ashley Johnson (@TheVulcanSalute) 14 april 2017