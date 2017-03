Touhou Genso Wanderer Styx: Shards of Darkness LEGO Worlds Wii U Virtual Console - Week 150 Review: Styx: Shards of Darkness

Door Rene Groen op 20-03-2017 om 10:00 Bron: Gamed In 2014 maakten we kennis met Styx in Master of Shadows, een titel die vooral om stealth draaide. Inmiddels is ook diens opvolger uitgebracht en Shards of Darkness heeft eveneens stealth als primair uitgangspunt wanneer we kijken naar de gameplay. Fans van dit genre gaan dan ook een leuke tijd tegemoet, mits je bereid bent om enkele horden te nemen.





De levels waarin Styx zich voortbeweegt zijn groots, mede omdat hij zelf juist zo klein is. De veelal verticaal opgebouwde levels hebben een breed scala aan mogelijkheden om je voort te bewegen. Je kunt touwen gebruiken om over te lopen, muren om langs te klimmen of juist de kleine ruimtes gebruiken om ongezien te blijven. Om je in dit laatste te helpen krijg je diverse hulpmiddelen aangereikt, waarvan je sommigen kunt upgraden middels een skill tree. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alarmbellen te saboteren, een kloon van jezelf te creëren of tijdelijk onzichtbaar te worden. Toch dien je er altijd op te letten dat je geen objecten omstoot, de vijanden zijn namelijk zeker niet dom. Je zou zelfs aan kunnen voeren dat ze iets te slim zijn. Hun Field of View is dermate groot dat je nog meer moeite moet doen om ongezien te blijven. Ook zoektochten worden niet snel opgegeven, waarmee nog maar eens duidelijk is dat we hier echt met een stealth-titel te maken hebben.



De enorme levels lenen zich er perfect voor om later nog eens ontdekt te worden en voor een andere weg te kiezen. Het is zelfs mogelijk om dit coöperatief te doen, waarin een tweede speler zich simpelweg bij de ander voegt binnen het verhaal. Wel moet gezegd worden dat het spelconcept na verloop van tijd wat herhalend begint te worden. Iets meer gevarieerde doelen hadden het spel goed gedaan, in plaats daarvan ben je voortdurend met dezelfde handelingen bezig. Ook op ander vlak had de game nog wat meer aandacht mogen krijgen. Springen is veelal een kwestie van trial-and-error omdat Styx zweverig aanvoelt en de lip-syncing is slecht te noemen. Ook de geluiden zijn niet altijd even goed verzorgd. Wanneer je naast een vijand staat kun je deze amper horen terwijl je op andere moment geluiden opmerkt van een veel grotere afstand. Hier staat tegenover dat de soundtrack, hoewel ietwat herhalend, wel indruk maakt.





Een ander punt wat in deze review niet onbesproken mag blijven is de humor die de ontwikkelaar door heeft willen voeren. Styx doorbreekt met enige regelmaat de vierde muur en richt zich direct tot de speler. Hij maakt dan opmerkingen over je kunde, trekt vergelijkingen met andere spellen en probeert op andere manieren cynisch te zijn. Of je deze humor geschikt vindt, is zeer persoonlijk. Daar waar ik soortgelijke humor in Deadpool erg kan waarderen voelt het hier juist wat ongemakkelijk aan, mede omdat ze proberen te scoren door andere games af te vallen. Slechts een enkele keer wist het een kleine glimlach teweeg te brengen maar veelal vond ik het de plank misslaan. Nogmaals, dit is erg persoonlijk en niet iets waar we de game op afrekenen. Styx: Shards of Darkness is namelijk een leuke game die profiteert van de overstap naar de Unreal Engine 4. Het spel ziet er een stuk beter uit dan zijn voorganger en ondanks de besproken minpunten zal het spelers die houden van stealth zeker weten te plezieren. Mocht je het origineel niet gespeeld hebben dan vormt dit gelukkig geen probleem. Hoewel het verhaal voortborduurt op het origineel is het niet nodig om hier enige kennis van te hebben. Sterker nog, ook het verhaal binnen deze sequel is vrijwel verwaarloosbaar. Styx moet de stad Körangar van de Dark Elves infiltreren om er zodoende achter te komen waarom ze een samenwerking zijn aangegaan met de dwergen. Dit is op papier al niet echt interessant en weet binnen de game niet veel meer indruk te maken. Gelukkig staat dit de gameplay nergens in de weg. Zoals gezegd draait het veelal om stealth. Styx heeft weliswaar een mes om zichzelf mee te verdedigen en de confrontatie met een enkele vijand is nog te overzien, sta je echter tegenover meerdere bewakers dan is de kans klein dat je het er levend vanaf brengt. Je probeert dan ook vooral ongezien te blijven of een vijand geruisloos uit te schakelen, die uiteraard achterlatend in een kist om niet ontdekt te worden.De levels waarin Styx zich voortbeweegt zijn groots, mede omdat hij zelf juist zo klein is. De veelal verticaal opgebouwde levels hebben een breed scala aan mogelijkheden om je voort te bewegen. Je kunt touwen gebruiken om over te lopen, muren om langs te klimmen of juist de kleine ruimtes gebruiken om ongezien te blijven. Om je in dit laatste te helpen krijg je diverse hulpmiddelen aangereikt, waarvan je sommigen kunt upgraden middels een skill tree. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alarmbellen te saboteren, een kloon van jezelf te creëren of tijdelijk onzichtbaar te worden. Toch dien je er altijd op te letten dat je geen objecten omstoot, de vijanden zijn namelijk zeker niet dom. Je zou zelfs aan kunnen voeren dat ze iets te slim zijn. Hun Field of View is dermate groot dat je nog meer moeite moet doen om ongezien te blijven. Ook zoektochten worden niet snel opgegeven, waarmee nog maar eens duidelijk is dat we hier echt met een stealth-titel te maken hebben.De enorme levels lenen zich er perfect voor om later nog eens ontdekt te worden en voor een andere weg te kiezen. Het is zelfs mogelijk om dit coöperatief te doen, waarin een tweede speler zich simpelweg bij de ander voegt binnen het verhaal. Wel moet gezegd worden dat het spelconcept na verloop van tijd wat herhalend begint te worden. Iets meer gevarieerde doelen hadden het spel goed gedaan, in plaats daarvan ben je voortdurend met dezelfde handelingen bezig. Ook op ander vlak had de game nog wat meer aandacht mogen krijgen. Springen is veelal een kwestie vanomdat Styx zweverig aanvoelt en de lip-syncing is slecht te noemen. Ook de geluiden zijn niet altijd even goed verzorgd. Wanneer je naast een vijand staat kun je deze amper horen terwijl je op andere moment geluiden opmerkt van een veel grotere afstand. Hier staat tegenover dat de soundtrack, hoewel ietwat herhalend, wel indruk maakt.Een ander punt wat in deze review niet onbesproken mag blijven is de humor die de ontwikkelaar door heeft willen voeren. Styx doorbreekt met enige regelmaat de vierde muur en richt zich direct tot de speler. Hij maakt dan opmerkingen over je kunde, trekt vergelijkingen met andere spellen en probeert op andere manieren cynisch te zijn. Of je deze humor geschikt vindt, is zeer persoonlijk. Daar waar ik soortgelijke humor in Deadpool erg kan waarderen voelt het hier juist wat ongemakkelijk aan, mede omdat ze proberen te scoren door andere games af te vallen. Slechts een enkele keer wist het een kleine glimlach teweeg te brengen maar veelal vond ik het de plank misslaan. Nogmaals, dit is erg persoonlijk en niet iets waar we de game op afrekenen. Styx: Shards of Darkness is namelijk een leuke game die profiteert van de overstap naar de Unreal Engine 4. Het spel ziet er een stuk beter uit dan zijn voorganger en ondanks de besproken minpunten zal het spelers die houden van stealth zeker weten te plezieren. Beoordeling 75 Styx: Shards of Darkness is vooral aan te raden aan mensen die van games houden waarin stealth de hoofdrol opeist. Veel ruimte voor een agressieve aanpak is er namelijk niet. De overstap naar de Unreal Engine 4 doet deze sequel goed, hoewel ze tegelijkertijd niet weten te voorkomen dat de lip-syncing en het geluid steken laten vallen. Tweeten



Andere berichten over Styx: Shards of Darkness [14-03-2017] Achievements Styx: Shards of Darkness [10-03-2017] Styx: Shards of Darkness in launchtrailer [06-03-2017] Coöperatieve Trailer Styx: Shards of Darkness [12-01-2017] Styx in Art of Stealth trailer [15-12-2016] Bekijk gameplay van Styx: Shards of Darkness [29-11-2016] Styx komt voorbij in viertal screenshots [06-10-2016] Styx: Shards of Darkness komt begin 2017 [09-06-2016] [E3] Styx: Shards of Darkness in trailer [19-05-2016] Drietal plaatjes van Styx: Shards of Darkness [23-02-2016] Styx: Shards of Darkness in screenshots [14-10-2015] Styx keert terug in Shards of Darkness 10:00 Touhou Genso Wanderer

10:00 Duik de zee in met horrorgame Narcosis Reacties (2) Pagina: 1 Gast (217.119.236.xxx) op 20-03-2017 om 10:38 Lijkt me fantastisch om co-op te doen. Ik neem aan dat dit geen offline co-op is?

Rene Groen (Eindredacteur) op 20-03-2017 om 12:26 [Niv: 664 / Exp: 33185] Klopt, enkel online.

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Styx: Shards of Darkness Type: Game Releasedatum: 17-03-2017 Ontwikkelaar: Cyanide Studio Uitgever: Focus Home Interactive Media:















Meer media Artikelen Games Forum