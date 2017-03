Touhou Genso Wanderer Styx: Shards of Darkness LEGO Worlds Wii U Virtual Console - Week 150 Review: Touhou Genso Wanderer

Door Joni Philips op 20-03-2017 om 10:00 Bron: Gamed In deze globale wereld komen er steeds meer typisch Japanse games naar het Westen. Voorloper in deze trend is Nippon Ichi Software America, dat ons steeds vaker onbekende maar interessante series brengt. Zo brengt het sinds vorig jaar 'Touhou' games naar het Westen, waarbij we nu aan de slag mogen met de derde Touhou-game, de PlayStation 4 titel Touhou Genso Wanderer.





Het start met een zeer eenvoudige en tevens absurde opzet. Protagoniste Reimu Hakurei is aan het winkelen in een klein stadje wanneer ze per ongeluk een mysterieus voorwerp activeert. Dit transformeert de hele wereld, de kleine winkel wordt een gigantische toren gevuld met vrouwelijke vijanden en een maniakale eindbaas. Er staan onderweg enkele medestanders klaar om te helpen die ook elk een eigen rolletje krijgen in het snel te vergeten verhaal. De game heeft uitgebreide conversaties, maar het leidt vaak naar ongeïnspireerde gesprekken met herhalende dialogen. Het stemmenwerk is goed, maar het is geen excuus voor de narratieve context die weinig doet om de karakters op te bouwen en te veel tijd spendeert aan het lachen met de clichés waaraan het zelf toegeeft.



Dit is echter geen ramp voor een genre dat zich vooral focust op meedogenloosheid. Het beklimmen van de toren wordt geen gemakkelijke opgave omdat elke nederlaag een enorme impact heeft: een verlies van je vooruitgang aangezien je wordt teruggestuurd naar de laatste tussenstop waarbij je alle verdiende geld en levels verliest. Je voorwerpen zoals wapens behoud je gelukkig zodat je wel een gevoel van progressie behoudt, zelfs als je enkele keren sterft. Dat betekent dat je best kunt investeren in wapens en voorwerpen die je vooruitgang wel helpen, hoewel je rekening dient te houden met een beperkte inventaris. Optionele dungeons zijn nog een pak strenger aangezien zij extra regels hebben, waarbij je bijvoorbeeld je sterkste wapens niet kunt meenemen, wat de moeilijkheid een pak de hoogte in drijft.





Dat betekent dus dat je steeds stap voor stap te werk moet gaan, om heel doordacht de dungeons te doorlopen. Deze zijn hierbij steeds willekeurig aangemaakt, onthouden waar de vallen zitten, de extra's verborgen liggen en hoe de vijanden bewegen is niet mogelijk. Je moet dus heel tactisch te werk gaan, iets waarvoor je gelukkig de nodige tijd hebt. Vijanden in de dungeons bewegen namelijk alleen als jij dat doet, zodat je even kunt stoppen om na te denken of om je stamina aan te vullen door even te eten. Op deze manier kun je ook even vooruit plannen hoe je gaat aanvallen, van dichtbij met een normale set van aanvallen of vanaf een afstand met projectiel-aanvallen die extra energie gebruiken.



Onderweg ben je ook bezig met het verzamelen van voorwerpen, die je dankzij het aanwezige fusiesysteem kunt combineren tot één voorwerp. Dit is handig om betere voorwerpen aan te maken en om ruimte te maken in je inventaris. Het is ook een leuke vernieuwing in het genre waar dit zeker geen standaard is. De visuele stijl is dan weer standaard. Het geheel is ontworpen in een eenvoudige retrostijl die je van bovenaf toe laat kijken op de actie. Karakters zien er prachtig uit, waarbij vooral de animaties bij speciale aanvallen opvallen. Bij dit alles staat de camera weliswaar iets te dicht op de feiten zodat je beeld van de actie iets te beperkt is, waardoor vijanden je soms kunnen verrassen en je dus soms onnodig schade oploopt. Dit gebeurt gelukkig niet te vaak zodat het geen groot minpunt wordt. Wat je mag verwachten van de Touhou serie weet je eigenlijk nooit op voorhand. Beoordeling 75 Touhou Genso Wanderer is een mooi afgewerkte dungeon crawler die fans van het genre zeker zal aanspreken. De game vertoont weliswaar weinig ambitie – de fusie van items is het enige element waarin Touhou Genso Wanderer zich weet te onderscheiden – maar kan zich bewijzen door een goede afwerking wat meer dan voldoende is voor enkele tientallen uren spelplezier. Tweeten



Titel: Touhou Genso Wanderer Type: Game Releasedatum: 24-03-2017 Ontwikkelaar: Mediascape Uitgever: Nippon Ichi Software Media:







