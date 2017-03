Nieuws: Duik de zee in met horrorgame Narcosis

Door Rene Groen op 20-03-2017 om 10:00 Ontwikkelaar Honor Code laat ons op 28 maart de zee induiken met Narcosis. Met vrijwel geen licht en slechts enkele hulpmiddelen zitten we vast in de diepten van de oceaan en moeten we zien te overleven alvorens je geen zuurstof meer hebt. Begonnen als een studentenproject zal het spel nu naar Steam, Oculus Rift en de Xbox One komen.



